В деле о разливе дизтоплива в Норильске прибавилось фигурантов – задержаны руководители ТЭЦ-3

Руководители ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) задержаны по делу о масштабном разливе дизельного топлива в Норильске. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. Согласно данным следствия, директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов ввели в эксплуатацию резервуар для хранения дизтоплива, находящийся в аварийном состоянии.

В ходе расследования было установлено, что с 2018 года резервуар требовал капитального ремонта, однако его продолжили эксплуатировать. В результате этого, по версии следствия, произошла авария.

«В ноябре 2018 года резервуар в нарушение установленного порядка в отсутствие требующегося заключения экспертизы промышленной безопасности был введен в эксплуатацию комиссией под председательством главного инженера ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Алексея Степанова актом, утвержденным директором данного предприятия Павлом Смирновым», – сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Позже было получено заключение экспертизы промышленной безопасности о неполном соответствии резервуара требованиям промышленной безопасности. В документе указывалось, что его эксплуатация возможна лишь при условии выполнения ряда ремонтных мероприятий. «Однако, несмотря на аварийное состояние, резервуар с ведома директора ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Смирнова, главного инженера предприятия Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова в нарушение правил безопасности продолжал эксплуатироваться», – отметила Петренко.

Все троих в среду, 10 июня, задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.246 УК РФ (Нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло тяжкие последствия).

По словам Петренко, в ближайшее время планируется предъявить задержанным обвинение и решить вопрос об избрании для них меры пресечения в виде ареста.

Как сообщил «Новый День», 29 мая на ТЭЦ-3 Норильской-Таймырской энергетической компании, которая принадлежит «Норникелю» произошла авария на одном из резервуаров, в результате чего из него вылилось более 21 тыс. тонн дизельного топлива. Нефтепродукты загрязнили почву, а также попали в акватории рек Далдыкан и Амбарная. Авария объявлена ЧС федерального масштаба.

По факту разлива топлива на ТЭЦ-3 было возбуждено три уголовных дела: по ст.ст. 246, 250 и 254 (загрязнение вод, порча земли). Они объединены в одно производство. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «халатность» (ч.1 ст.293 УК РФ) из-за несвоевременного информирования об аварии. Начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по статье «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» (ст.246 УК РФ). Он взят под стражу.

Москва, Норильск, Наталья Петрова

Москва, Норильск. Другие новости 10.06.20

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