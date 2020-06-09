Боновые заграждения не справились с разливом топлива под Норильском

После аварии на ТЭЦ и разлива дизельного топлива под Норильском, нефтепродукты были обнаружены в озере Пясино. Об этом рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс. Он особо подчеркнул, что сейчас крайне важно не допустить попадания топлива в реку Пясина.

По словам главы региона, «это будет возможно», но как эту нагрузку вынесет озеро, предсказать нельзя, передает «Интерфакс». Озеро Пясино является водоемом ледникового происхождения, которое пополняется водой из других крупных озер плато Путорана. Из водоема вытекает единственная река – Пясина, которая впадает в Карское море.

Отметим также, что многократное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) нефтепродуктов в воде было зафиксировано за пределами боновых заграждений, установленных на реках Таймыра. По словам заместителя министра экологии региона Юлии Гуменюк, на реке Амбарная за бонами концентрация варьируется от 80 до 116 ПДК. В ручье Безымянный, ближайшем к месту инцидента, зафиксирована концентрация нефтепродуктов до 1100 ПДК. Гуменюк отметила, что боны могли оказаться не эффективны, либо их установили «позже обозначенного срока, после того, как основное пятно уже прошло».

Как писал «Новый День», 29 мая на ТЭЦ-3 Норильской-Таймырской энергетической компании (НТЭК), которая принадлежит «Норильскому Никелю» произошла авария на одном из резервуаров, в результате чего из него вылилось более 21 тыс. тонн дизельного топлива. Нефтепродукты загрязнили почву, а также попали в акватории рек Далдыкан и Амбарная. Авария объявлена ЧС федерального масштаба.

Было возбуждено три уголовных дела: по ст.ст. 246, 250 и 254 (загрязнение вод, порча земли). Они объединены в одно производство. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «халатность» (ч.1 ст.293 УК РФ) из-за несвоевременного информирования об аварии. Начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по статье «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» (ст.246 УК РФ).

Красноярск, Иван Гридин

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