На электростанции в Якутии произошел разлив топлива

Прокуратура Среднеколымского района Якутии организовала проверку по факту утечки на территории дизельной электростанции в селе Аргахтах топлива из цистерны, принадлежащей «Сахаэнерго». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии, на место происшествия вылетел руководитель республиканской природоохранной прокуратуры Андрей Ноговицын.

В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей среды, обеспечения безопасности объектов электроэнергетики, законности действий должностных лиц.

В пресс-службе главы и правительства республики сообщили, что по предварительным данным, из цистерны вытекло около 4 тонн топлива. Как рассказал первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников, в связи с утечкой топлива в Среднеколымском районе был введён режим «Повышенная готовность», даны поручения о ликвидации последствий разлива.

Топливо из поврежденной цистерны было перекачено в другие емкости. В устранении последствий утечки заняты специалисты Среднеколымского филиала АО «Сахаэнерго». Из Якутска в село Аргахтах вылетел гендиректор «Якутскэнерго» Алексей Стручков, а также рабочая группа «Сахаэнерго», гендиректор АО «Сахаэнерго» Гаврил Алексеев, МЧС, сотрудники Службы спасения и представители специализированного предприятия по ликвидации разлива нефти.

В общей сложности состав рабочей группы вошли 15 человек. Для обработки почвы доставят 1 тонну сорбента.

Якутск, Иван Гридин

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