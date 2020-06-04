«На месте разлива топлива никого не было, утечку долго на замечали»: очевидец рассказал о начале экокатастрофы в Норильске

Разгерметизацию резервуара с дизтопливом и разлив нефтепродуктов в Норильске, где в конце мая произошла самая крупная в Арктической зоне России экологическая катастрофа, длительное время никто не замечал. С таким утверждением выступил один из первых очевидцев аварии водитель Андрей Афиногенов в интервью изданию Baza. Он ехал по залитой нефтепродуктами дороге, когда топливо загорелось, и огонь перекинулся на его машину. 44-летнему мужчине удалось спастись.

По словам Афиногенова, он ехал на «легковушке» по мокрому асфальту – на проезжей части были лужи, хотя дождь не шел. «Запаха не было. Ограждающих каких-то конструкций, предупреждающих знаков не было. Персонал отсутствовал технологический», – рассказал мужчина. Он предположил, что на дорогу сливалась вода или «еще что-то».

Затем, по его словам, автомобиль остановился: «Может, она провалилась, произошел подмыв асфальта». Открыв дверь, мужчина почувствовал запах дизельного топлива и увидел, что на проезжей части образовалась настоящая река, как позже выяснилось, из-за утечки топлива. Афиногенову пришлось выбираться из машины через крышу. «Как раз появился технологический персонал, к этому времени машина от этой жидкости начала дымить из-под капота… начали появляться языки пламени», – рассказал он. К нему подошли сотрудники техперсонала и сказали, что вызвали пожарную охрану. Когда приехали огнеборцы, автомобиль был полностью охвачен огнем.

По словам Афиногенова, изначально на месте начинающейся экологической катастрофы не было никаких людей, и утечку дизтоплива никто не замечал. «Не было никого. Ни людей, ни персонала, никого», – заявил мужчина.

Разлив нефтепродуктов из-за разгерметизации одного из резервуаров на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (структура «Норникеля») в Норильске произошел 29 мая. Во время аварии разлилось около 20 тысяч тонн т топлива. По данным Росприроднадзора, в результате инцидента в грунт попали около 6 тысяч тонн нефтепродуктов, в реки Далдыкан и Амбарная – порядка 15 тысяч тонн. В «Норникеле» заявили, что разгерметизация могла произойти из-за проседания опор платформы, на которую была установлена цистерна, вследствие таяния вечной мерзлоты. Изначально сообщалось, что причиной аварии стал врезавшийся в резервуар с топливом автомобиль, за рулем которого был Афиногенов.

По данным прокуратуры Красноярского края, площадь разлива нефтепродуктов после аварии составила 180 тыс. кв. метров. В Росприроднадзоре сообщили, что предельно допустимая концентрация загрязнений в реках превышена в десятки раз. На территории края введен режим ЧС федерального уровня. По информации пресс-службы красноярского регионального управления МЧС РФ, в настоящее время с территории разлива дизтоплива откачано более 100 тонн нефтепродуктов.

По факту утечки топлива возбуждено три уголовных дела о порче земли (по ст. 254 УК РФ), загрязнении вод (ст. 250) и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246). Накануне был задержан первый подозреваемый – начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслав Старостин, от дачи показаний он отказался. Следователи направили ходатайство в суд о его аресте.

Сегодня следователи возбудили четвертое уголовное дело – о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) «в связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации», говорится в сообщении СК РФ.

Москва, Наталья Петрова

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