российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 5 июня 2020, 13:29 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

Спутниковые снимки показали масштаб экокатастрофы в Норильске. МЧС: разлив топлива локализован (ФОТО)

Фото: твиттер «Роскосмоса»

«Роскосмос» опубликовал в своем твиттере фотографии с последствиями катастрофического разлива дизельного топлива в Норильске, сделанные 4 июня из космоса.

На первом спутниковом снимке – река Амбарная с размещенными на ней боновыми заграждениями, на втором изображена территория ТЭЦ-3 с разгерметизированным резервуаром, на третьем – озеро Пясино и река Амбарная со следами загрязнения топливом.

Европейское космическое агентство, в свою очередь, составило анимацию из спутниковых фотографий района аварии, на которой видно, как топливо разливалось по реке Амбарная.

Скриншот с сайта esa.int

По последним данным МЧС, разлив нефтепродуктов под Норильском локализован. Спасатели собрали из 20 тысяч тонн разлившегося топлива более 200 тонн.

Расчисткой грунта и водоемов сейчас занимаются 100 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирской области и спасатели Росморречфлота. В ближайшее время на место аварии прибудет аварийно-спасательная группа «Газпром нефти». Группировку спасателей планируется увеличить до 500 специалистов.

Добавим, что в районе разлива установили боновые заграждения длиной более километра.

В Норильске 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» («дочка» «Норникеля») из-за просадки бетонного фундамента произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизтопливо. В результате разлилось около 21 тонны нефтепродуктов. Топливо попали в грунт и в реки Далдыкан и Амбарная. Авария была объявлена ЧС федерального масштаба. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м. По оценке замминистра природных ресурсов и экологии Елены Пановой, восстановление экологии займет как минимум 10 лет.

По факту аварии были возбуждены уголовные дела по ст. 254 (порча земли), ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Еще одно дело открыто по статье о халатности и связано с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации.

3 июня был задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслав Старостин, накануне суд санкционировал его арест до 31 июля.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.06.20

Экзамен для Развожаева: Севастополь рискует остаться без воды. / Более двух тысяч человек подписали петицию в защиту парня, который толкнул православного журналиста. / Топ-5 странных заявлений Куйвашева: почему инстаграм губернатора вызывает раздражение у свердловчан. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

«На месте разлива топлива никого не было, утечку долго на замечали»: очевидец рассказал о начале экокатастрофы в Норильске

Путин устроил жесткую выволочку из-за разлива дизтоплива в Норильске. Досталось всем – и властям, и бизнесу

Метки / Экология

«На месте разлива топлива никого не было, утечку долго на замечали»: очевидец рассказал о начале экокатастрофы в Норильске

Путин устроил жесткую выволочку из-за разлива дизтоплива в Норильске. Досталось всем – и властям, и бизнесу

Сибирские ученые открыли влияющее на климат свойство почвы

Ученые обнаружили влияние лесных пожаров в Сибири на экосистемы рек и морей

В России хотят запретить строить жилье с мусоропроводами

Экологи констатируют, что животные всей планеты переселяются ближе к полюсам

Леса, редкие птицы и растения могут погибнуть из-за «кислотных дождей» от выбросов «АБЗ № 1»

Ученые бьют тревогу из-за объемов микропластика в Мировом океане

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Красноярск, Сибирь, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Экология,