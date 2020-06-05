Спутниковые снимки показали масштаб экокатастрофы в Норильске. МЧС: разлив топлива локализован (ФОТО)

«Роскосмос» опубликовал в своем твиттере фотографии с последствиями катастрофического разлива дизельного топлива в Норильске, сделанные 4 июня из космоса.

На первом спутниковом снимке – река Амбарная с размещенными на ней боновыми заграждениями, на втором изображена территория ТЭЦ-3 с разгерметизированным резервуаром, на третьем – озеро Пясино и река Амбарная со следами загрязнения топливом.

Европейское космическое агентство, в свою очередь, составило анимацию из спутниковых фотографий района аварии, на которой видно, как топливо разливалось по реке Амбарная.

Скриншот с сайта esa.int

По последним данным МЧС, разлив нефтепродуктов под Норильском локализован. Спасатели собрали из 20 тысяч тонн разлившегося топлива более 200 тонн.

Расчисткой грунта и водоемов сейчас занимаются 100 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирской области и спасатели Росморречфлота. В ближайшее время на место аварии прибудет аварийно-спасательная группа «Газпром нефти». Группировку спасателей планируется увеличить до 500 специалистов.

Добавим, что в районе разлива установили боновые заграждения длиной более километра.

В Норильске 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» («дочка» «Норникеля») из-за просадки бетонного фундамента произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизтопливо. В результате разлилось около 21 тонны нефтепродуктов. Топливо попали в грунт и в реки Далдыкан и Амбарная. Авария была объявлена ЧС федерального масштаба. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м. По оценке замминистра природных ресурсов и экологии Елены Пановой, восстановление экологии займет как минимум 10 лет.

По факту аварии были возбуждены уголовные дела по ст. 254 (порча земли), ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Еще одно дело открыто по статье о халатности и связано с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации.

3 июня был задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслав Старостин, накануне суд санкционировал его арест до 31 июля.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.06.20

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