Путин устроил жесткую выволочку из-за разлива дизтоплива в Норильске. Досталось всем – и властям, и бизнесу

Президент РФ Владимир Путин решил решение объявить в Норильске режим ЧС федерального уровня из-за разлива дизельного топлива на территории ТЭЦ в Норильске. Такое предложение озвучил на совещании с главой государства глава МЧС Евгений Зиничев, объяснив это возможностью привлечь для ликвидации последствий аварии силы и средства федерального уровня. Путин согласился с это идеей и велел незамедлительно принять меры по ликвидации разлива дизтоплива. Зиничев должен доложить о ситуации 5 июня.

Путин возмутился тем, что власти узнали о ЧП только спустя два дня. Перед этим руководитель МЧС сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомствао 31 мая, хотя разлив произошел 29 мая. «Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?» – сказал президент.

«Думаю, что Сергей Валериевич (Липин, гендиректор «Норильско-Таймырской энергетической компании»-собственника ТЭЦ, структура «Норникеля») меня слышит. Вынужден буду давать поручение правоохранительным органам дать правовую оценку всем действиям должностных лиц», – добавил глава государства. Он также сообщил, что поручил правоохранительным органам разобраться с несвоевременной передачей информации об аварии в МЧС России.

Также Путин остался недоволен докладом губернатора Красноярского края Александра Усса. Президент возмутился отсутствием в нем конкретных предложений по ликвидации последствий аварии. Усс отметил, что единственный вариант – сжигание дизтоплива на месте, однако «опыта сжигания такого объема топлива на территории региона нет». «Поэтому прогнозировать, что это пройдет успешно и в рамках 14 дней я, к сожалению, не могу. Доклад закончен», – резюмировал глава края. «Закончил. А что делать-то? Вы же губернатор!» – отреагировал президент.

Напомним, 29 мая легковой автомобиль врезался в резервуар с дизтопливом на ТЭЦ-3 в Норильске. В результате произошла разгерметизация резервуара и возник пожар. Во время аварии разлилось около 20 тысяч тонн т топлива. Обошлось без пострадавших. По данным Росприроднадзора, в результате инцидента в грунт попали около 6 тысяч тонн нефтепродуктов, в ближайшие водоемы – реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море, – порядка 15 тысяч тонн. Накануне в «Норникеле» заявили, что разгерметизация могла произойти из-за проседания опор вследствие «растопления мерзлоты», сообщал ТАСС.

По материалам прокурорских проверок по факту утечки дизтоплива возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), ст. 250 УК РФ (загрязнение вод), сообщает Генпрокуратура РФ. В рамках расследования задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслав Старостин. Он отказался от дачи показаний, сообщает Следственный комитет РФ. В СКР отметили, что все три уголовных дела объединены в одно производство. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина все материалы уголовных дел о разливе нефтепродуктов в Норильске переданы для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

Москва, Наталья Петрова

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