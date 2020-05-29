Машина врезалась в топливохранилище: на ТЭЦ в Норильске полыхает пожар

Пожар начался на территории ТЭЦ-3 в Норильске после того, как легковой автомобиль врезался в резервуар для хранения топлива. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС РФ. Инцидент произошел в районе Надеждинского металлургического завода в пятницу днем.

По данным ведомства, легковушка въехала в резервуар № 5 для хранения дизтоплива, в результате чего резервуар разгерметизировался, и вспыхнуло топливо. Площадь пожара составляет 300 «квадратов». В тушении огня задействованы 12 человек и 4 единицы техники. В МЧС сообщили, что в результате ЧП никто не пострадал.

Инцидент не повлиял на работу ТЭЦ, поскольку станция работает на газу, передает РИА «Новости» со ссылкой на спасателей.

Норильск, Наталья Петрова

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