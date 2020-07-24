В лесу Подмосковья пропал олимпийский чемпион

В Подмосковье ушел за грибами 82-летний Александр Иваницкий. В 1964 году мужчина стал чемпионом Олимпийских игр.

Иваницкий ушел из дома в подмосковной Рузе 22 июля. С тех пор он на связь не выходил. Родственники обратились в полицию.

В ходе поисков спасатели обнаружили на берегу реки Вейна вещи пропавшего. Есть риск, что пенсионер пошел купаться и утонул. Была организована поисковая операция. Водолазы осматривают дно водоема, с воздуха мужчину ищут с помощью вертолета.

Александр Иваницкий – советский борец вольного стиля и самбист. В 1964 году он стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе в весовой категории свыше 97 килограммов. На счету спортсмена также четыре победы на чемпионатах мира (1962, 1963, 1965, 1966) и два чемпионства СССР (1964, 1965).

Москва, Зоя Осколкова

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