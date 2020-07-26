Рейс «Москва – Улан-Удэ» посадили в Иркутске из-за курильщика

Самолёт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за закурившего пассажира, сообщает РИА «Новости».

«В ночь на воскресенье, 26 июля, самолёт совершил вынужденную посадку в Иркутске для передачи полиции деструктивного пассажира, закурившего на борту и создавшего угрозу безопасности полёту», – рассказала источник агентства. Данную информацию подтвердил официальный представитель авиаперевозчика.

Вынужденный простой борта в аэропорту Иркутска составил 25 минут. Пассажир был задержан. Кабинку туалета осмотрели на наличие тлеющего мусора или окурка. После этого самолет продолжил выполнение рейса. Также отмечается, что все расходы за вынужденную посадку лягут на закурившего пассажира.

Иркутск, Иван Гридин

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