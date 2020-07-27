В Костромской области в поле в пяти километрах от родной деревни силовикам и волонтерам удалось отыскать пропавшую накануне 9-летнюю девочку. Сообщение о безвестном исчезновении ребенка поступило в полицию вечером 26 июля.

Пропавшую в Костромской области девочку отыскали живой в 5 км от дома

Как сообщили в пресс-службе СКР, установлено, что девочка проживает в селе Воронье Судиславского района. Не предупредив взрослых, она ушла со двора и пропала. Родители пытались отыскать дочь, но безуспешно и обратились к правоохранителям. В поисках приняли участие следователи и криминалисты областного управления СКР, полицейские, в том числе кинолог с собакой, спасатели, и добровольцы отряда «Лиза Алерт», а также из числа местных жителей.

Ребенка удалось отыскать только к 5 утра 27 июля. Ее нашли в поле за лесом примерно в 5 километрах от села Воронье. Девочку вместе с мамой направили в больницу для обследования. Каких-либо противоправных действий в отношении девочки за время ее отсутствия не совершалось.

Девочка воспитывается в благополучной многодетной семье и никогда не покидала родной двор, а из-за особенностей развития находилась под постоянным присмотром, сообщает K1news.ru. Выяснилось, что ее братья, уходя на рыбалку, не закрыли калитку, через которую она и вышла за пределы двора.

В ходе поисков удалось обнаружить отпечаток ноги, что позволило предположить, что ребенок направился в сторону леса, за которым расположена заброшенная деревня, поле и болота. Девочка пока не рассказала о целях своей прогулки, так как предпочитает разговаривать только с папой, который срочно возвращается из командировки, чтобы быть с семьей.

Следственное управление области благодарит добровольцев поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и неравнодушных местных жителей, оказавших значительную помощь в поиске пропавшего ребенка.

Кострома, Иван Гридин

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