Под Тверью в аварии с участием полицейского погибли трое подростков

Под Тверью произошла авария, автомобиль врезался в скутер, на котором ехали подростки. В результате три человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел около полуночи на 135 км автодороги Р-104. 30-летний водитель совершал обгон и выехал на встречку, где столкнулся со скутером, на котором ехали подростки 14 и 15 лет.

В результате дети погибли. «Установлено, что автомобилем, в свободное от работы время управлял сотрудник УВД на Московском метрополитене», – добавили в полиции. Медицинское освидетельствование показало, что водитель не был пьян.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Тверь, Зоя Осколкова

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