Жительница Санкт-Петербурга расчленила тело мужа после его смерти

В Санкт-Петербурге женщина расчленила тело своего сожителя, который, предположительно, скончался от передозировки наркотиками.

В правоохранительные органы обратился член коллегии адвокатов. По словам юриста, ему позвонила женщина и сообщила, что ее муж умер 25 июля, а она, пытаясь избавиться от тела, разрезала труп на куски.

Прибывшие на место полицейские обнаружили пять пакетов с человеческими останками, передает 78.ru. Также из квартиры изъяли молоток, нож, разделочную доску и ножовку по металлу. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемая задержана.

По данным источников в правоохранительных органах, погибший был гражданином Украины.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 30.07.20

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