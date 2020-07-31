Жену, расчленившую мужа, задержали по подозрению в его убийстве

В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая расчленила своего мужа. Женщина утверждает, что ее супруг погиб от передозировки наркотиками, однако следствие подозревает ее в убийстве.

Как сообщается на сайте СКР, 29 июля 2020 года в квартире одного из домов по Невскому проспекту обнаружили фрагменты тела и конечности неизвестного мужчины, при сличении головы которого с фотографией в паспорте установлено визуальное сходство с мужчиной 1989 года рождения.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). «В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержана супругу потерпевшего», – добавили в СКР.

Как сообщают местные СМИ, погибший – украинский рэпер Энди Картрайт. В убийстве подозревают его супругу Марину Кохал. Женщина утверждает, что ее муж умер 25 июля от передозировки наркотиками, а она пыталась избавиться от тела, поэтому расчленила труп и упаковала его в пакеты.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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