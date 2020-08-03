В Удмуртии задержали более 40 мошенников, наживавшихся на пенсионерах и инвалидах

В Удмуртии правоохранители выявили группу мошенников, которые навязывали пожилым людям и инвалидам услуги по завышенным ценам. В результате были задержаны 43 человека.

Подозреваемые работали с нескольких фирмах. Они звонили на домашние телефоны и предлагали бесплатную профилактику и ремонт пластиковых окон.

«Когда граждане соглашались, на место выезжала бригада. «Мастера» ехали с уже заранее подготовленным планом по навязыванию услуг: в сравнении с реальной стоимостью оказания аналогичных услуг их цены были завышены в несколько раз», – сообщили в региональном главке МВД.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Правоохранители опубликовали фото подозреваемых, чтобы пострадавшие от действий мошенников граждане могли обраться в полицию.

Ижевск, Зоя Осколкова

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