В центре Читы жители остались без воды из-за грунтовых вод

В центральном районе Читы произошла авария во время ремонтных работ на канализационном коллекторе. В результате местные жители остались без горячей и холодной воды.

По данным читинской администрации, обрушение котлована произошло из-за грунтовых вод. Водоснабжения лишилась значительная часть центра города: от Северного микрорайона в границах улиц Красной Звезды, Шилова, Тимирязева, Новобульварной – вплоть до улицы Журавлева.

В мэрии заверили, что последствия аварии устраняются. В случае продолжения восстановительных работ после 18:00 должен быть организован подвоз воды.

Тем временем, проверку начала прокуратура Забайкальского края. «В ходе проверки прокуратура с привлечением специалистов выяснит причины аварии и даст оценку действиям организации, проводившей ремонтные работы, а также органов местного самоуправления и иных уполномоченных органов по предупреждению чрезвычайной ситуации и устранению ее последствий», – сообщили в ведомстве.

Чита, Зоя Осколкова

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