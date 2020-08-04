В Саратове мужчина изнасиловал прохожую в день своего выхода из тюрьмы

Жителя Саратова задержали по подозрению в изнасиловании. Мужчина отсидел срок за разбойное нападение и совершил новое преступление в день освобождения из тюрьмы.

По данным следствия, 5 июня 2020 года мужчина вышел из колонии, а вечером того же дня напал на женщину. Жертву преступник остановил вблизи Саратовского резервуарного завода и угрожал ей ножом. Насильник обещал убить женщину, если она будет сопротивляться.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 131 УК РФ «Изнасилование, совершенное с угрозой убийством» и ст. 132 УК РФ «Действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством».

«Раскрыть преступление «по горячим следам» не удалось. Благодаря грамотной и слаженной работе следователей и криминалистов СК совместно с сотрудниками отдела полиции № 2 в составе УМВД России по городу Саратову, установлена личность и местонахождение подозреваемого», – сообщили в пресс-службе СКР. Мужчину арестовали. Расследование продолжается.

Саратов, Зоя Осколкова

Саратов. Другие новости 04.08.20

Жители поселка пожаловались на строительство вышки сотовой связи. Владельцы вышки заявили, что строят ее по просьбе жителей. / Суд рассмотрит апелляцию на арест Дениса Гауэрта, задержанного в сквере. / Разбой и убийства: в Подмосковье перед судом предстанет серийный грабитель инкассаторов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»