На Алтае вертолет совершил жесткую посадку на гору

На Алтае вертолет Robinsonс совершил жесткую посадку на горе Белуха. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

Инцидент произошел около пяти часов вечера. На борту вертолета были пилот и пассажир. В СКР уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал.

«Барнаульским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ)», – сообщили в ведомстве.

На место происшествия выехала следственная группа. Выясняются причины аварии.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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