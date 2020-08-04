На Алтае вертолет совершил жесткую посадку на гору

На Алтае вертолет Robinsonс совершил жесткую посадку на горе Белуха. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.
Инцидент произошел около пяти часов вечера. На борту вертолета были пилот и пассажир. В СКР уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал.
«Барнаульским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ)», – сообщили в ведомстве.
На место происшествия выехала следственная группа. Выясняются причины аварии.
Новосибирск, Зоя Осколкова
Новосибирск. Другие новости 04.08.20
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