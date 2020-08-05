В Сочи 11-летнего мальчика растерзали медведи

В Сочи 11-летний мальчик погиб от лап двух медведей. Животных держали в вольерах, доступ к которым был открыт. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в поселке Дагомыс Лазаревского района, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. Землю арендовала коммерческая фирма, там были расположены вольеры с двумя дикими медведями.

«11-летний ребенок, через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения подошел к вольеру, в результате чего животные напали на мальчика, причинив ему множественные телесные повреждения», – говорится в сообщении. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть ребенка.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности». На месте работают следователи, они установят все детали произошедшего, а также проверят, на законных ли основаниях фирма содержала медведей.

Сочи, Зоя Осколкова

Сочи. Другие новости 05.08.20

На Ямале мост, который стоит почти 10 миллиардов, строили по подложному заключению. / Понтонный мост рухнул на военных учениях в ЕАО: около 20 пострадавших. / Ярослав Ширшиков поедет в колонию-поселение за посещение общественного собрания. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»