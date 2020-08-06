Мальчика придавило насмерть бетонной плитой на детской площадке

В Астрахани 11-летний ребенок получил смертельные травмы на детской площадке. Мальчика придавило бетонной плитой.

Трагедия произошла накануне вечером в Ленинском районе города. «Ребенок лазил по металлической лестнице, прикрепленной к бетонной плите. В какой-то момент плита обломилась снизу и обрушилась на мальчика», – сообщили в региональном управлении СКР.

В результате ребенок скончался на месте. По факту смерти мальчика проводится проверка. Устанавливаются все детали произошедшего.

Астрахань, Зоя Осколкова

Астрахань. Другие новости 06.08.20

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