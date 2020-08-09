Двое детей получили тяжелые ранения при взрыве снаряда под Калининградом

В городе Балтийске Калининградской области при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны серьезно пострадали двое детей, которые находились на отдыхе в лесу со своими родителями. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел в палаточном лагере на въезде в Балтийск в районе улицы Боткина. Находящийся в земле снаряд сдетонировал при разведении костра. В результате осколочные ранения получили пятилетний мальчик и девятилетняя девочка. Оба ребенка с тяжелыми травмами госпитализированы.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия. «Следствием завершен осмотр места происшествия, будут назначены судебно-медицинские и взрывотехническая экспертизы», – говорится в сообщении ведомства.

По данным областного минздрава, пострадавшие дети доставлены в Детскую областную больницу. Врачи оценивают состояние мальчика как тяжелое, девочки – средней степени тяжести, сообщает klops.ru.

Калининград, Наталья Петрова

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