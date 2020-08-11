Аэропорт Платов эвакуировали из-за сообщения о минировании

В Ростове-на-Дону прошла эвакуация в аэропорту Платов. Пресс-служба воздушной гавани не уточняет причин экстренной эвакуации, однако источники говорят, что пришло сообщение о заложенной бомбе.

Из здания аэропорта вывели пассажиров и сотрудников. На месте работают сотрудники экстренных служб. Информированный источник рассказал «Интерфаксу», что причиной эвакуации стало сообщение о минировании.

За последний месяц это уже четвертый раз, когда в Платове объявляется эвакуация. Звонки о минировании воздушной гавани поступали 14, 16 и 23 июля. Во всех случаях информация о бомбе не подтвердилась.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

Ростов-на-Дону. Другие новости 11.08.20

Следователи ищут педофила из Нижнего Тагила (ФОТО). / «Нас не запугать!»: рабочие белорусских предприятий выходят на забастовку против Лукашенко. / В Екатеринбурге месяц ищут пропавшего мальчика. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»