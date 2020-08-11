«Хотел поджечь мэрию»: ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Башкирии

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в городе Нефтекамске в Башкирии. Задержан местный житель, который, по версии спецлсужбы, собирался поджечь здание городской администрации при помощи коктейля Молотова.

Данную акцию он планировал, чтобы «дестабилизировать деятельность органов государственной власти и инспирировать протестную активность против действующего конституционного строя». Также задержанный открыто вел агитацию в интернете, сообщили в УФСБ по региону.

В отношении жителя Нефтекамска возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, передает «Башинформ».

Дома у подозреваемого изъяты компьютер и мобильный телефон, «содержащие информацию о подготовке к террористическому акту, а также видеозаписи изготовления и предварительных испытаний зажигательных смесей». Задержанный уже дал показания. На опубликованном УФСБ видео он заявил, что хотел на устроенном им санкционированном митинге забросать здание горадминистрации бутылками с зажигательной смесью.

Другие подробности не уточняются.

Уфа, Наталья Петрова

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