На популярном у туристов маршруте в Горном Алтае выявили очаг чумы

В Кош-Агачском районе Республики Алтай выявлены новые природные эпизоотии чумы. Одним из пяти новых участков распространения смертельно опасного заболевания стало популярное у туристов плато Укок. В связи с этим власти намереваются закрыть туда доступ людей.

По словам заместителя директора Алтайской противочумной станции Александра Мищенко, в нынешнем году чумные эпизоотии были выявлены на 5 участках: окрестности озёр Зерлюколь-Нур и Каракуль; Средина Чаган-Узуна; Вершина Калгут; Калгуты; Акалаха. Он отметил, что в последние годы наблюдается интенсивное расширение эпизоотической территории.

Его особо тревожит чумная эпизоотия на плато Укок в Кош-Агачском районе – она была выявлена впервые за более чем 60-летний период наблюдения. Плато Укок посещает большое количество туристов. Территория плато используется для зимнего выпаса скота животноводами села Джазатор. На участке Акалаха расположена пограничная застава, рассказали в пресс-службе правительства республики.

Специалисты отмечают, что заражение людей возможно в первую очередь при разделке сурков, в случае браконьерской охоты на них, или через укусы заражённых блох и клещей, остающихся в норах грызунов после гибели от чумы их хозяев.

В соседней Монголии по состоянию на утро 6 августа, территории на территории пяти аймаков, а также непосредственно в Улан-Баторе было выявлено 10 случаев заболевания людей чумой с двумя летальными исходами.

Горно-Алтайск, Иван Гридин

Горно-Алтайск. Другие новости 14.08.20

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