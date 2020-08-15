ЧП в шахте «Северстали»: погибли четверо горняков

Сегодня при обрушении галереи на шахте «Воргашорская», принадлежащей АО «Воркутауголь», входящей в ПАО «Северсталь», погибли четверо горняков, передает РБК со ссылкой на представителя компании.

Как сообщается, инцидент произошел 15 августа при разборе выведенной из эксплуатации галереи углеподачи от скипового ствола до здания погрузки во время демонтажа перекрытия. По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение требований техники безопасности. По факту случившегося начато расследование.

Шахта «Воркутинская» была построена на базе шахт № 1 «Капитальная» и № 40 и сдана в эксплуатацию в 1973 году. ПАО «Северсталь» – сталелитейная компания, ее основным владельцем является Алексей Мордашов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.08.20

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