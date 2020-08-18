В Ростовской области братья двух и трех лет погибли, выпав из окна

В Ростовской области по факту гибели двух малолетних детей возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ст.109 УК РФ). Как рассказали в пресс-службе СКР, сообщение о гибели двух мальчиков 3-х и 2-х лет в результате падения с высоты поступило в правоохранительные органы вечером 17 августа.

По предварительным данным, дети остались без присмотра взрослых в квартире на шестом этаже, где проживали. Мальчики прислонились к москитной сетке на окне и вместе с ней упали с высоты. Один ребенок скончался на месте происшествия, его брата доставили в больницу, где он, несмотря на усилия медиков, скончался.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования уголовного дела.

Ростов-на-Дону, Иван Гридин

Ростов-на-Дону. Другие новости 18.08.20

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