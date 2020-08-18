Под Оренбургом в ДТП с автобусом пострадали 10 человек, 1 пассажир погиб

В Оренбургской области случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России, авария произошла 18 августа в 09:22 на 416 километре трассы М-5 «Урал» (подъезд к Оренбургу), в районе села Подгородняя Покровка.

На пульт дежурного поступило сообщение об опрокидывание автобуса марки ПАЗ в кювет. По разным данным, в аварии травмы получили от 8 до 10 человек, один пассажир погиб. Так, в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пострадали десять человек, погибла женщина 1953 года рождения. По данным СУ СКР по Оренбургской области, травмы получили восемь человек и одна пассажирка погибла.

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч.3 ст.264 УК РФ).

В рамках уголовного дела будет дана процессуальная оценка действиям должностных лиц коммерческой организации, оказывавшей услуги по перевозке пассажиров. Расследование уголовного дела продолжается.

Всего в ликвидации последствий ДТП участвовал 71 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России: 8 человек и 3 единицы техники.

Оренбург, Иван Гридин

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