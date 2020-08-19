В Башкирии задержанные участники протеста объявили голодовку

В Башкирии защитники горы Куштау, задержанные во время противостояния с силовиками и сотрудниками ЧОП, объявили голодовку. Это произошло после визита некоего прокурора, который предлагал активистам подписать некий документ, передает телеграм-канал «Куштау-online».

«Парни говорят, что сегодня к ним приходил какой-то прокурор», который предлагал им подписать документ «якобы за [президента республики Радия] Хабирова», – говорится в сообщении. Там же отмечается, что выполнение этого требования означало бы освобождение. «То есть если бумагу подпишут, то отпустят, если нет, то нет? Поэтому наши ребята решили объявить бессрочную голодовку!» – сообщил телеграм-канал.

По его данным, всего голодовку в ИВС 18 августа объявили девять человек. Сегодня к ним присоединился десятый – Альберт Байбулдин, пишет «Куштау-online».

Судя по информации ресурса, в республике начались увольнения с работы участников акций протеста – так, кинорежиссер Айсуак Юмагулов 10 августа узнал, что попал под сокращение после участия 9 августа во флеш-мобе в защиту шихана.

Сегодня защитники Куштау объявили общий сбор в Сибае возле городской мечети, где планируется обсудить дальнейшие действия в защиту шихана. Кроме того, активисты собирают данные о пострадавших во время силового разгона защитников горы 15 августа.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о намерении властей выкупить контрольный пакет акций «Башкирской содовой компании», которая претендует на промышленную разработку Куштау. В эфире радио «Эхо Москвы» он сообщил, что «предприятие надо спасать», и власти республики должны взять на себя ответственность и найти выход из создавшейся ситуации. Запасы сырья в шихане Шахтау, который уже уничтожен и превращен в карьер, подходят к концу – поэтому предприятию нужно искать ему замену.

Активисты не поддержали идею Хабирова. В телеграм-каналах противники инициативы заявляют, что реализация таких планов приведет к негативным последствиям для республики и ее жителей. По их мнению, компания уже «выжала» из Башкирии все, что можно, и потребовались длинные инвестиции, а после смены владельца все издержки лягут на республиканские власти.

Противостояние местных активистов и сторонников разработки горы «Башкирской содовой компанией» идет с начала августа. Шихан Куштау – одна из одиноко стоящих гор недалеко от города Стерлитамак, экология считают ее уникальным памятником природы, а коренное население называет священной. Несколько лет назад активисты предлагали властям официально поместить Куштау под охрану, однако получили отказ. В 2018 чиновники отдали шихан «Башкирской содовой компании» для добычи сырья. Ранее активистам удалось отстоять два других шихана – Юрактау и Торатау, сейчас они наделены охранным статусом, а в октябре на 15-й Конференции Европейской сети геопарков ЮНЕСКО в Испании будет представлен проект геопарка, включающего два шихана.

Уфа, Татьяна Дорофеева

Уфа. Другие новости 19.08.20

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