В Турции застрелили лидера преступного мира Азербайджана

В Турции в городе Анталья застрелен лидер преступного мира Азербайджана Надир Салифов, также известный под псевдонимом Лоту Гули. По данным агентства Anadolu, есть несколько версий произошедшего. По одной из них, преступление было совершено во время ужина в ресторане отеля. По информации азербайджанских СМИ, Салифова четырьмя выстрелами в упор застрелил другой представитель криминального мира, азербайджанец по прозвищу Хан Ахмедлинский. Он попытался скрыться, но был задержан турецкой полицией на трассе Анталья – Данизли. По другой версии, Салифов был убит выстрелом в затылок в гостиничном номере одного из отелей, Lenta.ru.

С тяжелым ранением головы криминального авторитета доставили в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался, уточняет BFM.RU.

Погибший Салифов – один из самых известных представителей современного криминального мира. Он родился в 1972 году, отбывал длительные сроки в колониях Азербайджана. «Вором в законе» Салифов стал в 2000 году.

Анталья, Елена Васильева

Анталья. Другие новости 20.08.20

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