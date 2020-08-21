В США арестован бывший помощник Трампа

В США арестован бывший помощник американского президента Стивен Бэннон. Он и еще три человека обвиняются в мошенничестве и присвоении крупных средств доноров.

Им инкриминируется «выманивание средств у тысяч доноров в рамках онлайн-кампании под названием «Мы строим стену»». Всего было собрано более 25 млн долларов пожертвований. Арестованные утверждали, что средства пойдут на строительство стены вдоль южной границы США. Однако прокуратура считает, что на самом деле злоумышленники присваивали крупные суммы, сообщает «Евроньюс».

По версии следствия, Бэннон «через некоммерческую организацию, находившуюся под его контролем, получил из онлайн-кампании «Мы строим стену» более 1 млн долларов, часть которых после использовал для покрытия личных расходов.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 21.08.20

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