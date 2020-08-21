В Ярославле произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, есть погибшие

В Ярославле в 10-этажном жилом доме прогремел взрыв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в доме №5 на улице Батова. В результате обрушились перекрытия 3,4 и 5 этажей.

По предварительной информации экстренных служб, один человек погиб и несколько получили ранения. Данные уточняются, так как под завалами еще находятся люди.

Сейчас ведется эвакуация жильцов.

Мэр Ярославля Владимир Волков сообщил, что в ближайшее время будет создан оперативный штаб. Предварительная версия ЧП – взрыв бытового газа.

Ярославль, Игорь Юров

Ярославль. Другие новости 21.08.20

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