В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

В Ингушетии ликвидированы два сторонника международной террористической организации ИГ (запрещена в России).

По сообщению Национальный антитеррористический комитета, сегодня с 8 часов утра в селе Троицкое Сунженского района был введен режим контртеррористической операции.

Силовики заблокировали боевиков в одном из домов и предложили сдаться, но те начали стрельбу. Ответным огнем оба были убиты.

Напомним, 5 дней назад, 18 августа, в том же Сунженском районе были ликвидированы еще два боевика. По информации спецслужб, они готовили ряд терактов.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 23.08.20

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