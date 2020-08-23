В Кузбассе кондуктор трамвая напал на пожилую пассажирку «с целью профилактики коронавируса» (ВИДЕО)

В Новокузнецке кондуктор трамвая устроил драку с пожилой пассажиркой. Видео инцидента очевидцы выложили в сеть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина не захотела надевать маску в вагоне, пояснив, что у нее астма и в маске она задыхается (сама маска у нее имелась). Это возмутило молодого и крепкого кондуктора. Он вскочил с места, схватил женщину сзади за шею и начал трясти. При этом сам кондуктор был без маски. Дама отбивалась. За нее вступился другой пассажир, но кондуктор не отставал, продолжая грубо хватать женщину. И, в конце концов, сорвал с нее маску, висящую на подбородке.

С криком «Вылезла отсюда!» он буквально вытолкал пассажирку из трамвая.

Пользователи соцсетей потребовали немедленно уволить хама, а также отправить видео в полицию и прокуратуру.

Однако подобное отношение к пассажирам в новокузнецком трамвае, похоже, обычная практика:

«Никогда не писала с жалобой или просьбами, но сегодня ситуация с масками просто вывела меня из себя: едем с семьёй отдыхать в Парк чудес, ехали на трамвае – как положено, в маске вся семья, по пути маску спустила на подбородок, так как тяжело дышать. Ехали в трамвае номер 3, всё хорошо, всё замечательно, – рассказала сегодня в соцсетях другая жительница Кузбасса. – Возвращаемся тем же маршрутом – так же в маске оплачиваю за всю семью и сажусь к ребенку, опускаю до подбородка маску. И водитель начала орать в громкоговоритель: девушка, оденьте маску!!! Вначале не поняла. Муж оборачивается – смотрит: все так же в масках, как и мы – у кого на подбородке, у кого на шее, а кричит почему-то мне. Естественно, завязалась перепалка – что ее не устраивает? Маска одета, главное, – в чем проблема? Сама, главное, стянула тоже вниз, а придралась ко мне, мужу тоже стала говорить: оденьте полностью маску. Он ей отвечает: сами нормально на нос нацепите и делайте остальным замечания. Короче, выгнала меня, мужа и детей».

Новокузнецк, Игорь Юров

Новокузнецк. Другие новости 23.08.20

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков. / Ночью водитель переехал лежащего на дороге человека. / Схимонах Сергий сменил тактику: «Все – в монастырь, стояние у епархии отменяется». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»