На Филлипинах в теракте погибло не менее десяти человек

По меньшей мере десять человек погибли в результате двух взрывов в городе Холо на юге Филлипин в понедельник, 24 августа. Как сообщает агентство Синьхуа, первый взрыв прогремел около полудня рядом с бакалейным магазином, где рядом был припаркован армейский грузовик, а второй через час рядом с церковью в 70 метрах от места первого инцидента. Генерал-лейтенант армии Корлетто Вилуан сообщил СМИ, что пять человек из погибших являются военнослужащими. Военный контингент был направлен в провинцию в помощь местным властям для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В совершении теракта подозревают джихаддистов из экстремистской группировки Абу Сайяф.

Посольство РФ на Филлипинах сообщило, что пока не располагает сведениями о том, были ли среди пострадавших и раненых граждане РФ.

Манила, Елена Васильева

Манила. Другие новости 24.08.20

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