Нацгвардия введена в город Кеноша (штат Висконсин), чтобы становить уличные беспорядки

Части Национальной гвардии США введены в город Кеноша, штат Висконсин, чтобы остановить беспорядки. В городе объявлен комендантский час. Люди вышли на улицы и начали погромы после того, как полицейские при задержании выстрелили несколько раз в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу Милуоки.

Губернатор штата объявил о реформе полиции еще в июне этого года, сообщает «Евроньюс».

«Мы должны начать долгий, но важный путь к тому, чтобы наше государство стало выполнять обещания равенства и справедливости», – анонсировал реформы Тони Эверс, губернатор штата Висконсин.

Полицейские, причастные к стрельбе, до выяснения обстоятельств дела были отправлены в административный отпуск. По словам властей, из-за нехватки бюджетных средств при себе у них не было нательных видеокамер. Подобные устройства могли бы ускорить расследование.

Тем временем на улицы Нью-Йорка вышли представители движения Black Lives Matter. Они требуют увольнения полицейского, стрелявшего в Джейкоба Блейка.

Нью-Йорк, Елена Васильева

Нью-Йорк. Другие новости 25.08.20

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