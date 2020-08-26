В Индии ливни обрушили пятиэтажку – 16 погибших

В Индии третий день разбирают завалы пятиэтажного жилого дома, который упал в результате муссонных ливней.

Как сообщает газета The Times of India, ЧП случилось в понедельник вечером в городе Махада штата Махараштра. Из-зпод обломков извлечены тела 16 человек. Живыми найдены 60 человек, в том числе четырехлетний ребенок.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью людей. В своем микроблоге он написал, что опечален произошедшим и гибелью людей и молится с родственниками об усопших и выздоровлении раненых.

Нью-Дели, Елена Васильева

Нью-Дели. Другие новости 26.08.20

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