Внезапное наводнение в Афганистане убило 70 человек

В результате молниеносных наводнений, вызванных проливными дождями, в провинции Парван на северо-востоке Афганистана погибло уже порядка 70 человек. Ранено около 110 местных жителей.

Как уточняет ТАСС, местные власти не справляются с ситуацией. По этой причине правительственным службам было поручено в координации с профильным министерством оказать помощь провинции. Данную информации подтвердили в администрации президента страны.

Москва, Елена Васильева

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