Убийце Джона Леннона снова отказали в УДО

Марку Чепмену, приговоренному к пожизненному заключению за убийство сооснователя группы Beatles Джона Леннона, в одиннадцатый раз отказано в условно-досрочном освобождении. Он остается под стражей в исправительном учреждении Венде недалеко от Буффало, США, сообщает Daily Mail.

Напомним, Чепмен 8 декабря 1980 года застрелил Леннона перед жилым домом в районе на Манхэттене, где жил музыкант. Это произошло вскоре после того, как Леннон выпустил пластинку Double Fantasy.

Чепмен, фанатичный поклонник Леннона, признался в убийстве. Хотя заключение экспертов подтвердило его психическое заболевание, в 1981 году он был приговорен к пожизненному заключению. Впервые он смог подать заявление об условно-досрочном освобождении спустя двадцать лет. В прошлом он говорил, что с каждым годом все больше и больше стыдится своих действий.

В следующий раз Чемпен может подать заявление об условном освобождении не ранее чем через два года, то есть в августе 2022 года.

Буффало, Елена Васильева

Буффало. Другие новости 28.08.20

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