СКР занялся смертельным ДТП с автобусами в Якутии

В Якутии в результате столкновения двух микроавтобусов погиб один человек, еще 13 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших – четверо детей. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Авария произошла на 236 км трассы «Колыма» в Таттинском районе вблизи населенного пункта Черкех. Водитель Toyota Hiace Regius выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом Toyota Hiace. В результате ДТП погибла женщина-пассажир, еще 13 человек пострадали, в их числе оба водителя. Всего в микроавтобусах находились 18 человек.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Причины ДТП устанавливаются.

Следователи начали проверку по факту дорожной аварии на предмет наличия признаков преступления по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшем по неосторожности смерть человека), говорится в сообщении республиканского управления Следственного комитета РФ.

Якутск, Наталья Петрова

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