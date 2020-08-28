Жена американского полицейского застряла в служебной машине и умерла от жары

В США расследуют трагическую смерть в патрульной машине жены полицейского. Она оказалась закрыта в салоне в 30-градусную жару и умерла.

Как сообщает газета Miami Herald, инцидент произошел во Флориде, в Майами-Шорс. 58-летний полицейский Аристидес Паулино спал днем ​​после ночной смены, когда его жена 56-летняя Клара что-то искала на заднем сиденье патрульной машины. В это время автоматический замок закрылся, и женщина оказалась заперта.

Замок настроен как самозапирающийся без возможности легкого открывания изнутри, поскольку это полицейская машина. По той же причине между передней и задней частью салона установлена решетка. Арестованных часто перевозят на заднем сиденье автомобиля, а замки и решетки не позволяют им самостоятельно выйти из машины.

Произошедшая трагедия квалифицируется пока как несчастный случай – на улице было 32 градуса по Цельсию, и у застрявшей на несколько часов в машине женщины, фактически, не было шансов выжить.

Флорида, Елена Васильева

Флорида. Другие новости 28.08.20

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