Ураган Лаура убил 6 человек

Шесть человек погибли в США в результате урагана Лаура, который прокатился по Луизиане в четверг и уже ослабел до того, что превратился в тропический шторм. По данным Национального центра ураганов США (NHC), в пятницу остатки урагана развернутся на восток над долиной реки Миссисипи и в субботу обрушатся на штаты у атлантического побережья.
Власти Луизианы ранее сообщали о четырех случаях смерти в результате падения деревьев. Еще две смерти были зарегистрированы в пятницу вечером. Один мужчина утонул вместе с катером, другой – умер от отравления углекислым газом от аварийного генератора.
Центр шторма сместился над южным Арканзасом в четверг днем по местному времени (рано утром в пятницу по центральноевропейскому времени) и направился на северо-восток со скоростью 24 мили в час. Согласно прогнозу, на большей части штата выпадает до 178 миллиметров осадков, что может вызвать наводнения.
Штаты Миссисипи и Арканзас также выпустили предупреждения о торнадо.
Хотя ураган Лаура оставил после себя разрушенные дома и кварталы, а также спровоцировал отключения более 900 000 домов и предприятий от электоснабжения, он нанес меньший ущерб, чем опасались власти.
«Совершенно очевидно, что мы не понесли абсолютного катастрофического ущерба, о котором мы думали», – сказал губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс. «Даже в этом случае ущерб огромен», – добавил он.
Лиузиана, Елена Васильева
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