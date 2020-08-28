Ураган Лаура убил 6 человек

Шесть человек погибли в США в результате урагана Лаура, который прокатился по Луизиане в четверг и уже ослабел до того, что превратился в тропический шторм. По данным Национального центра ураганов США (NHC), в пятницу остатки урагана развернутся на восток над долиной реки Миссисипи и в субботу обрушатся на штаты у атлантического побережья.

Власти Луизианы ранее сообщали о четырех случаях смерти в результате падения деревьев. Еще две смерти были зарегистрированы в пятницу вечером. Один мужчина утонул вместе с катером, другой – умер от отравления углекислым газом от аварийного генератора.

Центр шторма сместился над южным Арканзасом в четверг днем ​​по местному времени (рано утром в пятницу по центральноевропейскому времени) и направился на северо-восток со скоростью 24 мили в час. Согласно прогнозу, на большей части штата выпадает до 178 миллиметров осадков, что может вызвать наводнения.

Штаты Миссисипи и Арканзас также выпустили предупреждения о торнадо.

Хотя ураган Лаура оставил после себя разрушенные дома и кварталы, а также спровоцировал отключения более 900 000 домов и предприятий от электоснабжения, он нанес меньший ущерб, чем опасались власти.

«Совершенно очевидно, что мы не понесли абсолютного катастрофического ущерба, о котором мы думали», – сказал губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс. «Даже в этом случае ущерб огромен», – добавил он.

Лиузиана, Елена Васильева

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