На Шпицбергене белый медведь впервые за 9 лет убил человека

В норвежской части архипелага Шпицберген белый медведь убил человека. Это шестое за последние 50 лет нападение хищника.

Инцидент произошел ночью в кемпинге недалеко от Лонгйира, примерно в 1300 км от Северного полюса. Тяжело раненый мужчина, личность которого пока не установлена, вскоре скончался, говорится в заявлении местного губернатора, выпущенного в пятницу, 28 августа. После нападения в животное стреляли другие обитатели кемпинга, позже труп медведя нашли на стоянке местного аэропорта.

Согласно подсчетам от 2015 года, на архипелаге обитает тысяча белых медведей – вид, охраняемый с 1973 года.

С 1971 года здесь было зарегистрировано пять смертельных нападений на людей. Последнее нападение с летальным исходом датируется 2011 годом, когда медведь напал на группу из 14 человек, которые разбили лагерь в рамках поездки, организованной Обществом британских исследовательских школ. 17-летний британец был убит, а четыре члена экспедиции получили ранения. Животное было застрелено.

По мнению экспертов, отступающий морской лед лишает медведей их любимых охотничьих угодий, где кормятся тюленями, и подталкивает их к местам, населенным людьми, в поисках пищи.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 28.08.20

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