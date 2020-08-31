В Дагестане в рот спящей женщины заползла змея

В Дагестане медики извлекли из пищевода женщины змею длиной около метра. Об этом сообщает Пятый канал.

Жительница села Леваши уснула на улице под деревом. В этот момент к ней в рот заползла змея. Вытаскивать рептилию пришлось врачам.

Женщине ввели наркоз и специальным инструментом достали змею. Фрагмент операции попал на видео. Увидев извлеченную змею, медсестра отскочила от операционного стола.

О состоянии пациентки не сообщается.

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