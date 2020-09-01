В центре Москвы машина сбила на тротуаре коляску с ребенком

В центре Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок, находившийся в коляске на тротуаре. Как передает telegram-канал «112», в одном из автомобилей, участвовавших в ДТП, находился заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

На опубликованных кадрах видно, что автомобили движутся по одной из улиц (вероятно, на разрешающий сигнал светофора) по двум полосам во встречных направлениях. В крайнем левом ряду на светофоре скопилось несколько машин, которые, по все видимости, ждут возможности повернуть налево на перпендикулярную улицу, по которой движется автомобиль представительского класса и выезжает на перекресток. Автомобили, двигавшиеся слева направо по отношению к нему останавливаются, пропуская его.

Когда авто представительского класса минует центральную часть перекрестка, чтобы проехать в прямом направлении, в его переднюю часть врезается кроссовер, водитель которого, очевидно, двигался на разрешающий сигнал светофора и не видел из-за остановившихся в левом ряду машин двигавшийся автомобиль, предположительно, заместителя министра.

От удара по касательной кроссовер отбросило, он запрыгнул через бордюрный камень на тротуар. В этот момент на тротуаре возможности перейти дорогу ожидала женщина с коляской. Удар пришелся по коляске. Женщину вместе с ней закрутило. Коляска опрокинулась, но женщина в ту же секунду подняла ее. Тут же к ним побежал мужчина, находившийся на другой стороне улицы.

По данным telegram-канала, машина представительского класса проехала на запрещающий сигнал светофора без включенных маячков. Ребенка госпитализировали. По предварительным данным, его состояние медики оценивают как стабильное и готовы вскоре отпустить домой.

Действительно ли в одной из машин находился Евкуров, как и то, был ли это его личный или служебный автомобиль, официально пока не подтверждается.

Москва, Иван Гридин

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