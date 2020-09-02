Ушел из жизни народный артист России Борис Клюев

Один из ведущих актеров Малого театра народный артист Борис Клюев умер на 77-м году жизни. Это произошло во вторник, 1 сентября, в Москве, сообщили в пресс-службе театра. Он боролся с тяжелой болезнью.

Народный артист России Борис Клюев. Фото: Малый театр

Прощание с актером состоится в Малом театре в Москве, точная дата пока не определена. «Он был одарён ярчайшей индивидуальностью – и творческой, и человеческой. Красивый, элегантный, остроумный, порою резкий в суждениях. Борис Клюев был аристократом духа, одной из главных звёзд отечественного искусства», – отметили в театре.

Борис Владимирович Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. Народный артист РФ (2002). Награжден орденами Дружбы (1999), Почета (2008), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2019). Лауреат премии «Звезда театрала» за исполнение роли Людовика Великого в спектакле «Мольер» («Кабала святош»).

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