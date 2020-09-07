В Сочи в горах пропали трое взрослых и восемь детей

В горах в Сочи пропала группа из 11 туристов, среди которых восемь детей. К поиску привлекли вертолет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Известно, что группа не регистрировалась у спасателей и направилась из поселка Эсто-Садок Адлеровского района в горнолесной массив, к озеру, расположенному в районе Роза Пик. Среди туристов трое взрослых и 8 детей в возрасте от 9 до 16 лет.

Проводится поисково-спасательная операция с участием 64 человек и 12 единиц техники. Спасатели обследовали маршруты и берега озер, но поиски не дали результатов.

«На утро 7 сентября спланировано привлечение конно-кинологического расчета на лошадях для поиска в труднодоступных местах и вылет вертолета МИ-8 с вертолетной площадки «Навагинка» со спасателями МЧС», – отметили в пресс-службе.

Сочи, Зоя Осколкова

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