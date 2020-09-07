В Сочи потерявшиеся в горах туристы вышли на связь

Группе туристов, которые пропали в горах в Сочи, удалось выйти на связь. Восемь детей и трое взрослых заплутали в лесу, свернув не на тут тропинку. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Путешественники являются воспитанниками школы олимпийского резерва из Твери. Дети занимаются различными видами спорта, в том числе спортивным ориентированием. В Сочи они приехали, чтобы пойти в поход, но по неизвестным причинам свой маршрут не зарегистрировали у спасателей.

Накануне утром туристы вышли из поселка Эсто-Садок Адлерского района. Они хотели дойти к озеру, расположенному на высоте 2320 метров южного склона Роза Хутор, но не вернулась в свой лагерь. Сотрудники МЧС начали поиск пропавших. В поисково-спасательной операции были задействованы 198 человек и 18 единиц техники.

О проведении проверки сообщило краевое управление СКР. Маршрут группы отследили по камерам – дети с вожатыми доехали на автобусе до Красной Поляны и пошли к Хмелевским озерам.

Позже удалось установить местоположение ребят. Туристы вышли на связь и сообщили, где их нужно искать. Выяснилось, что они заблудились, свернув не на ту тропинку от горной реки у горы Ачишхо. Дальше по совету местных жителей они пошли вдоль горной реки вниз, а затем, пытаясь поймать мобильную связь, решили подняться на гору с левой стороны реки. Не добравшись до вершины, они смогли дозвониться и сообщить о себе.

Сочи, Зоя Осколкова

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