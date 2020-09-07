В России выявили канал контрабанды сигарет из ОАЭ

Сотрудники ФСБ пресекли поставки контрабандных табачных изделий из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

«Из незаконного оборота изъято около 100 тонн табачной продукции стоимостью 216 млн рублей», – говорится на сайте ФСБ.

Сигареты доставляли по морю в пяти контейнерах весом 20 тонн каждый. В документах значилась перевозка томатной пасты. Затем табачные изделия перегружали в фуры и развозили по всей России.

Сотрудники ФСБ задержали организатора контрабандных поставок. Возбуждено уголовное дело. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются.

Дубай, Зоя Осколкова

Дубай. Другие новости 07.09.20

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