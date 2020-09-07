Учителя рязанской школы уволили за мастурбацию на уроке

В Рязанской области ученица седьмого класса заявила, что преподаватель английского занимался самоудовлетворением прямо на уроке. Девочка предоставила видео, записанное на камеру телефона.

Об инциденте сообщила «Областная рязанская газета», с которой связалась мама 13-летней школьницы, записавшей видео: на кадрах 54-летний преподаватель мастурбирует во время урока.

Девочка – единственная ученица седьмого класса, других свидетелей нет. Более того, школьница рассказала, что подобное происходит не впервые, но раньше у нее не было доказательств. Телефон с камерой ей подарили недавно.

Проверку начали следственные органы, а также Министерство образования и молодежной политики региона. К делу подключилась прокуратура. «Будет дана оценка действиям руководства образовательной организации в части соблюдения требований при приеме на работу данного сотрудника», – сообщили РИА «Новости» в областной прокуратуре.

Представитель надзорного ведомства добавила, что в настоящее время педагог освобожден от занимаемой должности.

Рязань, Зоя Осколкова

Рязань. Другие новости 07.09.20

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