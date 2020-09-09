Замглавы Минэнерго Тихонова заподозрили в мошенничестве

Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах. Чиновника задержали до предъявления обвинения. Деталей дела следствие не раскрывает.

Речь идет о преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. «Тихонов допрошен в качестве подозреваемого, он задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ до предъявления обвинения», – сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ и СКР нагрянули с обысками к Тихонову, заместителю директора «Российского энергетического агентства» министерства Игорю Кожуховскому и другим чиновникам. «Обыски не были санкционированы судом – их оформили как неотложные следственные действия», – сообщал «Коммерсант».

По данным газеты, хищения были совершены в рамках утвержденной еще в 2014 году госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2015 годы. На финансирование мероприятий по разработке государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК), порученной ФГБУ РЭА, было выделено 968 млн рублей, часть из которых и была впоследствии, по версии ГСУ СКР и ФСБ, похищена.

Москва, Зоя Осколкова

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