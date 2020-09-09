Ефремов рассказал о взаимоотношениях с сокамерниками

Артист Михаил Ефремов, получивший наказание в виде 8 лет лишения свободы за пьяное ДТП, в котором погиб человек, рассказал, каково ему в СИЗО. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марины Литвинович, актер получил первую передачку и не жалуется на соседей по камере и условия содержания.

«Он ни на что не жалуется, все его устраивает. С сокамерниками у Ефремова нормальные отношения. Получил первую передачку», – приводит слова Литвинович РИА «Новости». Она также рассказала, что Ефремов намеревается прочитать заключенным и сотрудникам СИЗО написанную для него Иваном Охлобыстиным пьесу под названием «Пар».

Как писал «Новый День», ДТП на Садовом кольце произошло вечером 8 июня. Автомобиль Михаила Ефремова вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном. В результате водитель фургона 57-летний Сергей Захаров получил тяжелые травмы и на следующее утро умер в больнице. Сначала Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП, однако на заседании суда в начале августа отказался от этого, заявив, что ничего не помнит о случившемся.

О том, что именно актер находился за рулем своей машины в момент аварии, заявил один из свидетелей по делу – оформлявший ДТП инспектор ГИБДД Александр Козлов. По его словам, об этом ему сообщили очевидцы, а позднее он сам увидел Ефремова за рулем на видеозаписях. При этом сразу трое свидетелей защиты заявили, что актер был на пассажирском сиденье, а в его машину до аварии сел высокий мужчина в бейсболке.

Москва, Иван Гридин

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